وزيرة الثقافة: تذاكر معرض الكتاب مجانية والأنشطة والفعاليات إلكترونية

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة لإعلان تفاصيل إقامة الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور أحمد إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وممثلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، وأعضاء اللجنة العليا للمعرض والإعلامين والصحفيين.

عبدالدايم: حجز التذاكر مجانا للجمهور في معرض الكتاب

وقالت «عبد الدايم» إن معرض هذا العام يقام في ظروف استثنائية ويعد أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ ويشارك في الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما تطلق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، وحجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام، وتقرر استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

وأوضحت «عبدالدايم» أن المعرض يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتتح فعاليته الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، مشيرة إلى أن هذه الدورة تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتعكس صورة واضحة لقدرة مصر، وقوتها الناعمة، وتأتى كأحد مؤشرات دخول الوطن إلى عصر جديد من التحول الرقمي، مضيفة أن المعرض يعد دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها، كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالًا هو في القراءة حياة.