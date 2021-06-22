وزيرة الثقافة: دخول معرض الكتاب هذا العام مجاني للجميع

قالت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن عدد الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام وصل إلى 1218 ما بين مصري وعربي وأجنبي، وبالتالي عدد الناشرين كبير للغاية إضافة إلى عدد الأجنحة، مشيرة إلى أن دخول معرض الكتاب هذا العام مجانا للزائرين والمواطنين، يعد مبادرة مهمة للغاية.

وأضافت عبدالدايم، عبر لقاء بفضائية «extra news»، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ52 من معرض القاهرة للدولي للكتاب، أن هناك تسهيلات كبيرة للناشرين، موضحة الناشرين في دولة لبنان واجهوا معاناة لكن تم أتخاذ قرار بعاملتهم مثل نظرائهم المصريين في طريقة الدفع أو المشاركة.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن دخول المعرض مجاني، إلا أن الوزارة أتاحت الحصول على تذاكر الدخول إلكترونيا عبر المنصة المخصصة وذلك حرصا على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن العدد الاستيعابي يجب أن يكون محدد، وبالتالي يمكن التحكم في ذلك من خلال الحجز الإلكتروني، مضيفة «هناك تسهلات مقدمة من خلال إتاحة أكثر من شباك للدخول وبخاصة لذوي القدرات الخاصة وكبار السن».