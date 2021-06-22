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محمود مسلم

خلال أيام.. آخر فرصة لقبول طلبات التحويل لحاجزي «الإسكان الاجتماعي»

كتب:

منة عبده
05:04 م | الثلاثاء 22 يونيو 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

استجابة لطلب المواطنين، قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.  

يأتي ذلك استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والراغبين في تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

وجرى  فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز»، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

خطوات تقديم طلبات التحويل لحاجزى «الإسكان الاجتماعي»

وتتمثل خطوات تقديم طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، في زيارة العميل الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واختيار الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار خدمة تعديل رغبة الحجز، ثم ما يلي:

1- تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد.

2- إعادة تحميل نموذج طلب التحويل مرة أخرى بالموقع نفسه.

3- حال قبول الطلب «بعد دراسته من جانب الصندوق»، يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل «35 جنيهًا» تحت مُسمى خدمة «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»، بواسطة صاحب الطلب «اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً».

4- يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

5- لا يعتد بأي طلب يتم بالمخالفة لتلك الشروط.

آخر موعد لتقديم طلبات التحويل لحاجزي «الإسكان الاجتماعي»

تنتهي فرصة تقديم طلبات تعديل رغبة الحجز، نهاية شهر يونيو الجاري. 

شروط قبول طلبات التحويل لحاجزي «الإسكان الاجتماعي»

ويشترط لقبول التحويل، عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المتقدم عليه.

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