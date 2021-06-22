«منها البكيني».. أستاذ طب وقائي يحذر من أخطاء شائعة في المصايف

وجه عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، عدة نصائح للمواطنين بمناسبة حلول فصل الصيف، محذرًا من 3 أخطاء شائعة يُقبل عليها الجميع في فصل الصيف أثناء قضاء المصيف.

وأضاف «المر» خلال حواره عبر شاشة «ten»، أنه يجب على الجميع الابتعاد عن الشواطئ المكتظة بالمصيفين، منعا للإصابة بالأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا: «ممكن تفرح عادي خالص من غير تجمعات وتكلفة»، موضحًا أن الحصول على قسط من الراحة أمر ممكن للغاية في فصل الصيف، بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحصول على لقاحات.

وتابع: «في الصيف يعتبر التعرض للشمس في الشواطئ والبلاج أخطر من فيروس كورونا»، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون أثناء التعرض لأشعة الشمس، ناصحًا بارتداء ملابس بوليستر غامقة.

وأشار عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إلى أن التمتع بالشمس في فترة الصيف أمر ممكن للغاية، لأنها تمد الجسم بالفيتامينات التي تقتل الميكروبات والجراثيم، لكن لا يجب التعرض لها في الفترة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، أي يجب التوجه إلى الشواطئ قبل الساعة العاشرة صباحًا أو بعد الساعة الخامسة عصرًا.

وأردف عبد اللطيف المر: «يجب تغطية الجسم أثناء التواجد في الشواطئ، والبوركيني أفضل من البكيني صحيا، لأنه ليس مجرد لبسا شرعي لكنه لباس صحي، وكل الجمعيات الصحية العالمية تؤكد على أهمية هذه الأمور».