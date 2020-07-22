بسمة وهبة تعلق على أزمة البكيني: السوشيال ميديا حول التافهين لنجوم

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها من الأزمات الدائرة حول "البكيني والبوركيني"، قائلة: "حينما تتعرض الأوطان لحرب من جهات مختلفة، فأهم شيء أن تكون الجبهة الداخلية إيد واحدة، ومدرك كيفية ترتيب الأولويات".

وقالت بسمة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "المشكلة مش في البكيني أو البوركيني، المشكلة إن اللي بيخططوا ضد الدولة مش عاوزين الأول طايق التاني.. فيه ناس مننا عايشيين في وسطنا مصممين الوقوع في الفخ، وتركوا عقولهم لألاعيب السوشيال ميديا ومشعلي الفتن".

وتابعت: "إذا كانت لعبة مسلم ومسيحي فشلت في الماضي ولم تصلح، وجدنا من يشعل الفتنة ويقسم المجتمع لبتوع البكيني وبتوع البوركيني ونشتم دول ودول ونشتت المجتمع عن المخاطر الحقيقية التي يتم ترتيبها في تركيا.. عيب يا جماعة، عيب لما يكون الرجال يعمرون ويعملون في أجواء ملتهبة، والمجتمع ينظر للعصفورة.. ياجماعة مصر على خط المواجهة، عيب يكون فيه فتنة وخناقات كورة".

وواصلت: "بتوع البكيني يحتقرون بتوع البوركيني ويرونهمم رجعيون، والآخرون يرونهم مش بتوع ربنا، والحقيقية كل واحد عاوز شاطيء ومجتمع مغلق.. السوشيال ميديا حول التافهين لنجوم".