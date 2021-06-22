كشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021، وأكدت المصادر أن المؤشرات حتى الآن تؤكد أن تنسيق الثانوية العامة في الجيزة يتراوح بين 220:230 درجة، وفي مدارس محافظة القاهرة يتراوح التنسيق بين 230:240 درجة، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن التنسيق خلال أيام بعد اعتمادها من قبل المحافظ، مشيرة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية أعلنت في جميع المدارس، وكذلك إعلان أسماء الطلاب الأوائل في كل إدارة تعليمية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021: حد أدنى 220 في الجيزة

وأضافت المصادر، أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021 تؤكد قبول مدارس محافظة الجيزة بدرجات أقل من مدارس محافظة القاهرة، وأشارت إلى أن اهتمام أولياء الأمور في الوقت الحالي شهد تغيرًا كبيرًا، حيث بدأ يفكر أولياء الأمور في مدارس التعليم الفني مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت المصادر، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 يقوم على أساس درجات الفصل الدراسي الثاني فقط، مؤكدة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021: حد أدنى 230 في القاهرة

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على المركز الأول، وحصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الثاني في نسب النجاح، لافته إلى أن الامتحانات عقد ورقيًا في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021: يعلن رسميًا خلال أيام

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح أكثر من 83%، وفتح باب التظلمات أمام الطلاب لمدة 15 يومًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تنسيق دخول الثانوية العامة خلال أيام عقب اعتماد التنسيق من محافظ الجيزة، لافته إلى أن الإقبال على التظلمات متوسط حتى الآن.