أحمد وفيق: تلقيت عروضا كثيرة لتحويل «حمادة كلينتون» لعمل فني

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ شخصية «حمادة كلينتون» التي يشتهر بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من رؤيته الخاصة، وهي شخصية ساخرة، موضحًا أنّ سماتها تتلامس مع طبيعته في الواقع، كونه يميل إلى السخرية أيضًا.

وأوضح وفيق، لـ«الوطن»، أنه يُفضل التلقائية والبساطة خلال تواجده عبر «السوشيال ميديا»، وليس من منطلق النجومية والتعالي، قائلًا: «بتعامل مع الجمهور كأنهم صحابي وقرايبي، وأنا داخل التمثيل من الأساس عشان أقدم إفادة للناس، وشايف إن الجمهور هو اللي سايقنا، مفيش داعي للتعالي عليه إطلاقًا».

وأكد أنه لم ينتقد زميل له عبر «السوشيال ميديا»، سواء بشكلٍ مباشر أو دون غير ذلك، لا سيما وأنه يرى أنّ لديه الجرأة الكافية التي تدفعه لانتقاد أحدهم باسمه، قائلًا: «أنا عمري ما انتقدت زميل لي أو بالتلميح حتى، أنا مش بقول رأيي غير لما يكون فيه قضايا مهمة جدًا سواء سياسية أو فنية أو اجتماعية».

وأضاف أحمد وفيق، أنه ضد التنمر أو انتقاد زميل له بالوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يسعى لتقديم نصيحة أو توجيه زميله بشكلٍ شخصي وليس أمام الجمهور، إذ يتخذ من مقولة «النصيحة في العلن فضيحة»، مسارًا له.

وأشار إلى احتمالية تحويل شخصية «حمادة كلينتون» في عملٍ درامي أو عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد تحمس أدباء وروائيين ورؤساء تحرير لتلك الشخصية، قائلًا: "في مؤسسات ودور نشر سعت لاستخدام كاراكتر حمادة كلينتون ونقدمها في كتاب، لكن أنا لم أتحمس لتلك الفكرة".

وقال إنّ: «شخصية حمادة كلينتون تسمح بتحويلها لعمل درامي، لأنّ بها بُعد مجتمع كبير»، موضحًا أنه يستعد خلال الفترة المُقبلة بشأن التحضير لتحويلها لعملٍ درامي.