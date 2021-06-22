بوسي شلبي وياسمين عبدالعزيز.. سبب الحرب الباردة بين الطرفين

حرب باردة حدثت بين الإعلامية بوسي شلبي وياسمين عبدالعزيز، بعد تصريحات أثارتها ريهام حجاج عبر حلقة خاصة ظهرت فيها مع الأولى، وتحدثت عن علاقتها بالأخرى.

ياسمين عبد العزيز ترد على الاعلامية بوسي شلبي

وخرجت ياسمين عبد العزيز عن صمتها، ونشرت فيديو يجمعها بالفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، على أغنية لرامي عياش، وتبادلا النظرات والحب، وعلقت عليها قائلة: «حبيبي للأبد»، ليعيد زوجها نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي مرة أخرى.

الأزمة بين بوسي وياسمين عبد العزيز

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، طرحت تساؤلًا على الإعلامية بوسي شلبي، حول الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، عبر قناة القاهرة والناس، قائلة لها: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود».

ورفضت بوسي شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب بشأن ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أن يسرا رقم واحد في الوطن العربي.

وأعادت ياسمين عبدالعزيز نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليه بـ«إيموشن» ضحك كتب عليه «هموت».

شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير جدلا على السوشيال ميديا

وعلى إثر ذلك، خرج شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ليثبت أن شقيقته رقم واحد في مصر، قائلا: «أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد، وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس، وأنا أظن إنّها سعيدة في حياتها وفي قراراتها مؤخرًا، وأظن أن الطرف الثاني سعيد برده في حياته»

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي

شاركت ياسمين عبدالعزيز في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، مع الفنان أحمد العوضي، وحققت نجاحا كبيرا بتجسيدها دور «غزل».