ضبط 550 مخالفة تموينية وتحصيل 1.5 مليون جنيه غرامات بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 550 محضراً، خلال الحملات المُنفذة بداية من شهر يونيو الحالي وحتى الآن، فضلاً عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية، نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ 1.5 مليون جنيه من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من 750 ألف جنيه أقساط مستحقه على المخابز التموينية، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .

"الطب البيطري" و"التموين" يفتشان على لحوم مديرية الزراعة في الغربية

وجاء في بيان لمديرية التموين أنه تم تحرير 77 محضراً للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق، تم تحرير 473 محضراً ما بين رصد حالات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

مديرية التموين بالمنيا تحرر 31 محضرا في حملة مكبرة لمراقبة الأسواق

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بسحب 24 عينة غذائية، منها 12 عينة من القمح المعد للطحن، ودقيق 82%، والنخالة، فضلاً عن 12عينة من المواد الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط تلك المنظومة، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

حملة مكبرة لمباحث التموين في مديرية أمن القاهرة

وتلقت محافظ دمياط، في وقت سابق، تقريراً من مديرية التضامن الاجتماعي تتضمن خطة توزيع لحوم الاضاحي لعام 2021 من جمعية الأورمان، لصالح الفئات والأسر الاكثر احتياجاً من الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الجمعية، بالتعاون مع المحافظة، لرعاية تلك الفئات والتخفيف عن كاهلهم.

وتضمنت الخطة توزيع لحوم الأضاحي على عدد 14 جمعية خيرية بمراكز محافظة دمياط، لتوزيعها على الفئات المستحقة وفقاً لهذه الخطة.

اقرأ أيضا:-

محافظ دمياط: تشكيل لجنة من مديرية التموين لمتابعة جودة "دقيق المخابز"

محافظ دمياط تناقش مخطط تطوير منطقة «الجربي» برأس البر