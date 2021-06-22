شاب يقتل 3 من أقاربه ويصيب أمه بساطور بالمنيا.. والتحريات: مضطرب نفسيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على شاب، قتل 3 من أقاربه وهم «ابن عمه، وزوجة ابن عمه الثاني، وابنة بنت عمه»، وأصاب أمه بإصابات بالغة مستخدمًا ساطورا، داخل قرية السلطان حسن التابعة لمركز أبوقرقاص، فيما أفادت التحريات الأولية وشهادة الجيران أن المتهم يعاني اضطرابًا نفسيًا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد قيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ومقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم، وحالتها العامة سيئة، وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمني بموقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية.

وبانتقال قوات الأمن وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام «فايز-ع-م» 35 عاما بالدخول للمنزل بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور وقام بالتعدي وقتل كل من حبشي عبد الحميد مفتاح، 25 عاما «ابن عمه»، ومستورة خميس واعر، 23 عاما، «زوجة ابن عمه»، ونجوى راضي عبد الحميد مفتاح 18 عاما، «ابنة بنت عمه»، وقام بالتعدي على والدته، مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة لتلقى العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فى حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة بعض الجيران أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.