محافظ الفيوم عن «التغويز اللاهوائي»: مصدر للكهرباء والأسمدة العضوية

افتتحت وزارة البيئة ومحافظة الفيوم أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى كهرباء وسماد عن طريق تقنية «التغويز اللاهوائي»، وتعليقاً على هذا المشروع الجديد، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحطة قائمة على مشروع التغويز اللاهوائي، الذي يوفر تكنولوجيا صديقة للبيئة، تضمن التخلص الآمن للمخلفات الصلبة، بطريقة مبتكرة وليست تقليدية، موضحاً أن هذه الطريقة تتعامل مع كل أنوع المخلفات، باستثناء الزجاج والحديد.

وقال «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة DMC، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الطريقة تدخل النفايات والمخلفات إلى مصانع ينتج عنها مادتين، الأولى تستخدم كسماد عضوي لأنها غنية بالكربون، والمادة الثانية غاز يتم إدخاله على أجهزة توليد معينة وينتج عنه طاقة كهربائية، يتم توصيلها مباشرة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن من أهم ميزات هذه التجربة، أنها لا ينتج عنها أية انبعاثات خارجية، فهي آمنة للغاية وصديقة للبيئة، ولا تسبب أي آثار سلبية عليها.

وأردف أن العمل على هذا المشروع يرجع لعدد من السنوات السابقة، موضحاً أن بداية العمل عليه كانت منذ حوالي 5 سنوات، كاشفاً أن هذه التقنية قائمة على دراسة أجنبية بالأساس، وتم تجربتها في أكثر من دولة، قبل أن يتم استخدامها في مصر.

وأوضح أنه خلال التخطيط لنقل هذه التجربة إلى مصر، كان هناك بحث أولي عن الأماكن التي تعاني من مشكلة مخالفات زراعية كبيرة، وفي نفس الوقت تعاني من نسبة بطالة بين سكان تلك المناطق والقرى ليست بالقليلة، وهي المعايير التي تنطبق على قرية «قلهانة» بمحافظة الفيوم، ولهذا تم تطبيق وتنفيذ التجربة عليها.