«المجتمعات العمرانية»: بناء 1924 وحدة سكنية في منطقة سور مجرى العيون

قال المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع تطوير سور مجرى العيون، من أحد المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا لعودة رونق القاهرة التراثية مرة أخرى، وهذه المنطقة مساحتها حوالي 95 فدانًا، وتضم حوالي 51 ألف متر مربع، حيث تقوم الدولة بتطويرها وعمل مسارح مكشوفة، ومنطقة ترفيهية، ودور سينما، إضافة إلى إنشاء 79 عمارة سكنية تتراوح ارتفاعاتها ما بين 3 طوابق إلى 6 طوابق، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، إضافة إلى 18 وحدة إدارية وتجارية.

وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن المواطنين المقيمين في هذه المنطقة انتقلوا إلى مناطق أخرى تحتوى على عمارات سكنية مجهزة بخدمات تجارية وإدارية ومستشفيات، وترقى لمستوى معيشة الأهالي لتكون سكنًا دائمًا لهم، ثم أزيلت العمارات الآيلة للسقوط، وتطورت المنطقة بالكامل، ويجرى العمل حاليًا في بناء العمارات السكنية، وجار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية وفي نهاية العام الحالي سوف يظهر الموقع بشكل مشرف يرتقى إلى عظمة القاهرة القديمة.

وتابع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدة السكنية في حدود 150 مترًا، تكفي لمعيشة 5 أفراد، وطريقة الطرح سيتم تقديرها بعد الانتهاء من المشروع، موضحا أنه بالنسبة لتطوير منطقة عين الصيرة والتي تصل إلى 60 فدانًا، قد طُورت بالكامل وتحولت إلى منطقة ترفيهية على أعلى مستوى، وبها ممشى حوالي 4.5 كيلومتر، ومن بين المشاريع الأخرى التي تنفذها الدولة هو تطوير مثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر، بهدف رفع مستوى المنطقة.

أما عن مشروع حديقة الفسطاط، فأشار مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جار تخطيطها من قبل أكبر المكاتب الاستشارية لاكتمال منطقة سور مجرى العيون مع منطقة الفسطاط، والمتحف، وعين الصيرة، وستكون أعظم مكان لحديقة عامة في المنطقة، مشددا على وجود تنسيق كامل بين الوزارات المختصة لعمل مخطط شامل لهذه المنطقة، وأن هناك اجتماعات دورية للوصول لأعظم تخطيط لهذه المنطقة، مشيرا إلى اكتمال تطوير منطقة عين الصيرة في 30 يونيو.