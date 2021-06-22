مجموع دخول الثانوية العامة 2021.. «220 حد أدنى»

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن مجموع دخول الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه من المتوقع أن تقبل المدارس الثانوية هذا العام الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح من 220 إلى 230 درجة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن التنسيق عقب اعتماده من محافظ الجيزة، والتشاور مع الإدارات التعليمية لمراعاة الكثافة الطلابية في المدارس، مشيراً إلى أن التنسيق يتم وفق درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أن الوزارة أكدت أن الدرجة العظمى في الشهادة الإعدادية هي 280 درجة.

مجموع دخول الثانوية العامة 2021: 220 بمدارس الجيزة

وأضاف «المصدر»، أنه سيتم الإعلان عن مجموع دخول الثانوية العامة الرسمي خلال أيام، مشيراً إلى أنه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المدارس، لافتاً إلى أنه تم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوماً، مؤكداً أن نسبة الإقبال على التظلمات حتى الآن ضعيفة.

وتابع: أن مجموع دخول الثانوية العامة يقل بحوالي 10 درجات في مدارس الجيزة، عن مدارس القاهرة، لافتاً إلى أن اهتمام أولياء الأمور بالثانوية العامة بدأ يتحول تدريجياً لمدارس التعليم الفني التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية والمدارس التي يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مجموع دخول الثانوية العامة 2021: 230 في مدارس القاهرة

وفي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، كشف مصدر مسئول، عن أن تنسيق الثانوية العامة 2021 من المتوقع أن يتراوح بين 230: 240 درجة، مؤكداً أن التنسيق يتم إعلانه خلال أيام، مشيراً إلى أن التقديم للثانوية العامة يبدأ بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن نسبة النجاح تخطت 83%، لافته إلى أنه تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المديرية والذين بلغوا 266 طالباً وطالبة، وأنه تم فتح باب التظلمات أمام جميع الطلاب.