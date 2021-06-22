حتى تحقق أكبر ربح.. نصائح مهمة عند بيع «الذهب الكسر»

مع ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي ومحلات الصاغة، يرغب الكثيرون في بيع المشغولات الذهبية المستعملة أو «الكسر» للحصول على ربح مناسب.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار اليوم، نستعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها عند بيع الذهب المستعمل «الكسر» وخطوات الاستثمار عند شراء الذهب، بحسب تصريحات خاصة من «محمد هدية» صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بالحسين، وذلك في السطور التالية.

نصائح يجب اتباعها عند شراء الذهب الكسر أو المستعمل

- إذا كنت ترغب في بيع الذهب المستعمل أو «الكسر» فأولى الخطوات التي يجب اتباعها هي معرفة سعر الذهب اليوم في محال الصاغة، وهو سعر ثابت في جميع المحال، قد يختلف بشكل طفيف، حسب المنطقة.

- يجب أن تقوم بتحديد عيار ووزن الذهب المباع قبل الذهاب إلى الصاغة، لأن بعض التجار قد يغشون في الوزن أو العيار.

- اختيار محل أو صائغ ذى سمعة حسنة، معروف بالأمانة.

- إذا كانت المشغولات الذهبية تحتوى على فصوص فيجب التأكد من نوعها، حتى تكون على علم ما إذا كان سيتم نزعها، أو وزنها مع الذهب، ويفضل الذهاب إلى المحل الذي قمت بالشراء منه.

- قبل البيع يمكن أن تسأل أكثر من محل للذهب، لمعرفة أعلى سعر، لأنك ستجد الكثير من الاختلافات بين الباعة.

- لا توجد أي ضريبة أو مصنعية تضاف على الذهب الكسر أو المستعمل، لأن المصنعية على الشراء فقط، وسوف تخسرها عند البيع.

- تجنب بيع الذهب الكسر، يوم الأحد لأنه إجازة معظم محال الصاغة، والبعض يستغل المضطرين لبيع الذهب.

نصائح عند شراء أو الاستثمار في الذهب

- يفضل شراء الجنيه الذهب للاستثمار، ويجب أن يكون من عيار 21، لأنه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين، والأعيرة الأخرى قد تواجه مشاكل عند بيعها، ووزن 8 جرامات، فأى تلاعب في الوزن أو العيار سيؤدى إلى خلاف عند بيعها.

- أو شراء السبائك من عيار 24، وهي من أقل المصوغات الذهبية من ناحية المصنعية.

- تعتبر الغوايش عيار 21 هي الأقل في المصنعية، والتي تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيهًا للمصنعية.

- عند شراء المشغولات الذهبية يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وضهر «مكربنة».

- الابتعاد عن الأونلاين.

- الابتعاد عن شركات بيع المصوغات الذهبية أونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أي فواتير أو إثبات على عيار السبيكة.