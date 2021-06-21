ارتفاع أسعار الذهب والجنيه يكسب «48 جنيها» في نهاية معاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم، الاثنين الموافق 21 يونيو، في بداية أسبوع عمل البورصات العالمية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، وتراوحت قيمة انخفاض سعر الذهب ما بين 5 إلى 7 جنيهات في الجرام.

وجاء الارتفاع الأكبر في عيار 24، حيث ارتفع من 872 جنيهًا صباح اليوم، ليصبح 879 جنيها، في نهاية المعاملات، بفارق 7 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فقد ارتفع بقيمة 6 جنيهات في الجرام، حيث أصبح بــ 769 جنيهًا بدلا من 763 صباح اليوم، أما عيار 18 فقد ارتفع من 654 جنيهًا ليصبح 659 جنيها، بفارق 5 جنيهات، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب من 6104 جنيهات، ليصبح 6154 جنيها، ليكسب بذلك 48 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 877 و879 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 767 و769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 657 و659 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6136 إلى 6152 جنيهات.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».