طبيب: التطعيم بلقاح كورونا سيكون سنويا لهذا السبب

تسارع كل دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، سعيا منها لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، تلبية للاحتياجات المحلية لسكانها، بهدف تطعيمهم ضد الجائحة التي عصفت بالملايين، لتكون لقاحات كورونا هي السلاح الأقوى حاليًا لتقليل الإصابات والوفيات، إلا أنه بعد تلقي الجرعتين من لقاح كورونا، وهل سيكون هناك تطعيم آخر، ذلك السؤال الذي يشغل بال الكثيرين.

الدكتور فؤاد عودة: اللقاحات لا تزال قيد البحث والتطوير

وعن التطعيم ضد كورونا خلال الأعوام المقبلة، قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، إنه حتى الآن لا يزال تُجرى دراسات وبحوث حول لقاحات كورونا، بهدف تطويرها لمقاومة الطفرات والتحورات التي تحدث دائمًا للفيروسات، مشيرا إلى أن اللقاحات لا تزال قيد البحوث، بهدف التطوير لتحقيق فاعلية واستدامة أطول.

وأضاف عودة لـ«الوطن»، أن العالم يصبح في وضع آمن بتحقيق مناعة القطيع «المناعة الجماعية»، والتي تحدث بعد تطعيم من 75% إلى 80% من سكان العالم، موضحا أنه عندها يصبح الوضع أقل خطورة عما هو عليه الآن، فانتقال العدوى والإصابة يصبح أقل، ومن يتعرضون للفيروس بعد التطعيم لن يكون في الخطر ذاته قبل التطعيم.

وأكد رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، أن تطعيم لقاح كورونا سيكون سنويًا حتى تلك اللحظة، بمعنى أنه كل عام يتوجب على كل شخص الحصول على اللقاح، لأنه سيكون عرضة للإصابة بعد انتهاء مفعول جرعة العام الأول.

مصر تستقبل أول دفعة من لقاح كورونا الروسي خلال أسبوع

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن أنه من المنتظر أن يصل مصر أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه: «لدينا هدف أن نصل إلى تطعيم 40 % بنهاية العام الحالي، كما نأمل أن نتمكن من زيادة هذه النسبة».