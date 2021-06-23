«التعليم» توفر مراجعة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة اليوم

حثت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الفيزياء اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءاً على منصة حصص مصر التعليمية، مؤكداً أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الفرنسية، مذاكرة جميع المواد، مثل الجبر والأحياء والكيمياء والفيزياء والتفاضل والتكامل والهندسة الفراغية وغيرها، باللغة الفرنسية، من نجوى ليمتد من خلال منصَّة إدارة التعلُّم LMS على موقع بنك المعرفة المصري، من خلال هذا الرابط.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، التعرف على كل ما يخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية، والمزيد عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صيانة كهربائية وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقي، لطلاب الصف الثالث الثانوي، أن مذاكرة الفيزياء والكيمياء والأحياء ستكون أسهل في الفهم من خلال دروس بريتانيكا على منصة إدارة التعلم LMS، موضحاً أنها تساعد الطلاب على التحضير الجيد للامتحانات بطريقة شيقة وتفاعلية من خلال بنك المعرفة المصري، ويمكن للطلاب اللمذاكرة من خلال هذا الرابط.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من المؤكد ولي الأمر يهمه التتعرف على الاستراتجيات التي يتعلم بها الطالب في الفصل لمعرفة مدى التطوير في التعليم الجديد الذي يمكن أن يطور شخصية الطالب وتطبيق هذه الإستراتيجية في المنزل، موضحاً أن هذه الإستراتيجية تساعد المعلم والتلميذ، فالمعلم يستطيع التفاعل مع التلاميذ، وتخلق تجربة تعلم ممتعة تساعده على اكتساب المعلومة.