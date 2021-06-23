انخفاض إصابات كورونا بالمنوفية وتطعيم 100 ألف مواطن باللقاح

أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن المصابين في مستشفيات العزل بالمنوفية انخفضت بشكل ملحوظ الفترة الماضية، ما يدل على انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفيات العزل في المنوفية ما زالت تستقبل مصابي بفيروس كورونا ولكن بأعداد قليلة، مؤكدا أن المحافظة شهدت استقرارا في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين ثم بدأت الأعداد في الانخفاض بعد ذلك.

وطالب المصدر، جميع المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه آمن على صحة المواطنين الشباب وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشد، المواطنين في محافظة المنوفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظا على سلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة يساعد بنسبة كبيرة في عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المصدر، الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، في مستشفيات العزل، والأطقم المتحركة في المدن والقري، فضلا عن الفرق الطبية المسؤولة عن اللقاحات في مراكز اللقاحات على مستوى المحافظة.

على صعيد متصل، كشفت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تلقي ما يقرب 100 ألف مواطن بالمحافظة لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المحافظة انتقلت من تلقيح المواطنين في مراكز اللقاحات، إلى تلقي لقاح فيروس كورونا في الجهات التنفيذية والقضائية والنقابية، مؤكدا أن تطعيم المواطنين ما زال مستمرا لجميع المواطنين.

وأوضح أنه تم البدء في تطعيم العاملين بنقابة الأطباء في المنوفية، كما تم الاتفاق على تطعيم العاملين في محكمة شبين الكوم بلقاح فيروس كورونا وكذلك الاتفاق على تطعيم باقي العاملين في المحاكم، موضحا أنه جار التنسيق لتطعيم العاملين في الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية.