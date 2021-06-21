بعد عامين من وفاتها.. دفن الطفلة «نور» في المنوفية

شيع أهالي قرية «كفر أبشيش»، التابعة لدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، جثة الطفلة «نور عصام»، بعد عامين وشهرين من وفاتها، والتي عثر على جثتها في ترعه القرية داخل أحد الأجولة، بعد عامين من اختفائها، في مسجد جنائزي مهيب بحضور أهالي القرية وأسرة الطفل.

وقال شريف رمضان خال الطفلة نور عصام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تشييع جنازة نور بعد عامين وشهرين من وفاتها، وإثبات نسبها بعد إجراء تحليل DNA ، عقب العثور على هيكل عظمي يشبه جثتها وبه ملابسها، بجوار أحد الترع في القرية أثناء تطوير الترعة بواسطه الكراكات.

وأضاف خال الطفلة، أنه دفن بعض العظام للطفلة المتوفية بعد قرار النيابة وتحليل DNA الذي أثبت نسبها لوالدها، موضحا أن أسرتها شعرت بالارتياح بعد دفن جثتها وتشييعها إلى مثواها الأخير.

تفاصيل العثور على جثمان الطفلة نور

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، في أول شهر فبراير الماضي، يفيد بالعثور على هيكل عظمي يشتبه أن يكون لطفلة تدعى «نور عصام»، التي اختفت قبل فترة بنفس القرية، وحرر أهلها محضرا يفيد باختفائها.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى اختفاء طفلة تدعى «نور عصام عيسى»، 6 سنوات، منذ عامين في ظروف غامضة بمركز قويسنا، وأثناء تطهير الترعة تم العثور على هيكل عظمي شك الأهالي في كونه للطفلة المختفية، وتجمع العشرات من الأهالي، الذين رجحوا أن تكون الجثة للطفلة المختفية، وهو ما أثبته تحليل «DNA»؛ ليتم دفن الجثمان اليوم.