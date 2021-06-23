السجيني يشيد بتطوير العشوائيات في دمياط.. والمحافظ: حولنا العشش لبديل آمن (فيديو)

طفرة كبيرة يشهدها ملف تطوير العشوائيات في مصر، وهو ما ظهر مجددا في زيارة عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى محافظة دمياط، لمتابعة جهود المحافظة في تطوير العشوائيات، ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، الشكر إلى منال عوض، محافظ دمياط، عن النقلة الحضارية التي شهدتها مدينة دمياط، من توفير إسكان بديل للعشوائيات مطلة على النيل بعد أن كانت مناطق خطرة وغير آمنة، قائلا: نشكر المحافظة والرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الجهود لتوفير حياة كريمة لأهالينا في العشوائيات.

تطوير العشوائيات

وأضاف السجيني خلال زيارته: لأول مرة نرى سكن بديل للعشوائيات بتلك الوجهات المعمارية والمتوفر بها لاند سكيب ومطلة على النيل مباشرة، فكل التحية والشكر لكل من وقف وراء تلك الجهود، التي تؤكد أن مصر تنطلق حقيقيا بنقلة حضارية نوعية آمنة على أهالينا في العشوائيات وتوفير سكن آمن وآدمي لهم.

وتابع: ما تشهده منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، لا يمكن تصديقه ولا التعبير عنه بالكلام، حيث نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات داخل قرية الصيادين برأس البر، وتحويل العشش إلى عمارات سكنية مميزة تتمتع بخدمات ولاند سكيب على أعلى مستوى.

محافظ دمياط: حولنا العشش بعمارات سكنية آمنة

من جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط: انتهينا من إنشاء 11 عمارة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات بقيمة 58 مليون وأقمنا برجولات ولاند سكيب بالشكل الحضاري للوجهات كما ترونها على الطبيعة، ولم ندخر أي جهود أو أماكن لأهالينا وحولنا العشش إلى عمارات آمنة وآدمية ولن نكل عن القيام بأي جهد لخدمة اهالينا في دمياط، ومستمرين في الدعم والتطوير.

ويأتي تطوير قرية الصيادين في دمياط جزءا من عملية تطوير شاملة لكل المناطق غير الآمنة على مستوى مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية عددا من المشروعات السكنية لتوفير البديل الآمن لسكان العشوائيات، ويأتي على رأسها مشروع الأسمرات بالقاهرة، ومشروع بشائر الخير بالإسكندرية.