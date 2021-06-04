عاجل.. العثور على جثة المهندس المفقود عالقة في سفينة رأس غارب الغارقة

نجح الغواصون في انتشال جثة المهندس عادل نصار، المفقود في حادث غرق سفينة بترول رأس غارب، حيث عثروا على جثته عالقة داخل السفينة بعد ثلاثة أيام من غرقها.

كان «محمد شبابة»، مدرب غطس وأحد أعضاء فريق غطاسي الخير، تطوع للبحث عن جثة المهندس المفقود في غرق سفينة بترول رأس غارب ونجح في العثور علي جثته عالقة داخل السفينة.

وقال «محمد»، في حديثه لـ«الوطن»: «الحمد لله ربنا كلل مجهودي بالعثور على جثة المهندس عادل نصار وذلك بعد مناشدة ابنه لنا في المشاركة للبحث عن جثة والده»، مشيراً إلى أن الجثة كانت عالقة داخل السفينة بواسطة اللايف جاكت والذي تعلق بأحد سلالم السفينة .

يذكر أن اسلام عادل نصار ابن المهندس المفقود ناشد عددا من الغواصين عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك للمشاركة في البحث عن جثة والده والذي فقد منذ بعد غرق السفينة بترول رأس غارب الغارقة أمام رصيف الميرغني ولم يتم العثور عليه ويتم التواصل بالبحث بالجهود الذاتية وطالب الجميع بالدعاء له بالنجاه.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغ بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب وتم إنقاذ 11 شخصا بينما تم فقد آخر ومصرع قبطانها حيث رفض مغادرة السفينة بأحد المواقع البترولية برأس غارب بخليج السويس أثناء تعرضها للغرق حتي يتم إنقاذ الطاقم البالغ عددهم 11 شخص حتي لقي مصرعه، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم يدعي المهندس عادل نصار المفقود