زكي فطين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان الثاني

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب تفاصيل حالته الصحية، موضحا أنه بدأ العلاج الإشعاعي بالفعل، وحصل على 8 جلسات من 15 جلسة مقررة خلال 3 أسابيع بمعدل 3 جلسات إشعاعية كل أسبوع.

وأوضح عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سيقوم بعمل أشعة باستخدام الرنين المغناطيسي بالصبغة على المخ لمتابعة مدى استجابته للعلاج.

وأشار إلى أنه سيقوم بعمل أشعة «إكس ري» على الرئة للتأكد من عدم وجود أي مشكلات له في الرئة نظرًا لمعاناته من إصابتها بالسرطان من قبل.

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن تعرضه للإصابة بالسرطان للمرة الثانية، واشتكى من دوخة وصداع وعدم اتزان، وتم تشخيصها على أنها سرطان في المخ بينما كان تعافى من سرطان الرئة قبلها بفترة.

وكتب زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

وتعافى عبدالوهاب مؤخرا من سرطان الرئة، وفي تصريح سابق له قال إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، لافتا إلى إن لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.

وزكي فطين عبد الوهاب، هو ممثل ومخرج مصري وابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983 عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديراً في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر، ويبلغ من العمر 60 عام.