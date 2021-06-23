دار الكتب والوثائق تستعد للمشاركة في معرض الكتاب واحتفالات «الثقافة»

تستعد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين موسى، لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية في الفترة المقبلة، بجانب المشاركة في احتفالات وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو، فضلا عن الاستعداد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتجمع الخامس.

وقالت نيفين موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لـ«الوطن»: «ناقشنا مؤخرا موزانة الهيئة في مجلس النواب، كما ناقشنا خطة العمل المقبلة إلى أغسطس 2021 مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخطة تطوير مباني الهيئة في المرحلة المقبلة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والباحثين المتعاميلن مع الهيئة».

وتابعت: «نجهز للمشاركة في مجموعة من فعاليات وزارة الثقافة ومنها معرض القاهرة الدولي للكتاب، دار الكتب والوثائق تركز على إصدار كتب التراثية والبحثية والوثائقية، باعتبارها الأقرب لطبيعة عمل الهيئة منها عناوين، بعثة سيد قطب لحلمي النمنم، تاريخ أعلام الموسيقى لعبد المنعم عرفة، وتخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الطهطاوي، وغيرها».

وواصلت نيفين موسى: «تشارك دار الكتب في الاحتفالات بذكرى 30 يونيو بندوة بعنوان تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد 30، والتي تتناول علاقة مصر بالعمق الأفريقي، ومفهوم الدور المصري في تطوير وتفعيل العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو».

وأشارت رئيس دار الكتب، إلى أن الهيئة ستشارك أيضا في فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية في يوليو المقبل، والتي تظمها دار الأوبرا المصرية.

كانت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ناقشت مؤخرا خطة عمل دار الكتب والوثائق المزمع تنفيذها في الفترة حتى أغسطس 2021، ومنها تنظيم معرض يقدم أهم الوثائق والقرارات الرسمية التي أصدرها الدكتور ثروت عكاشة، والمطبوعات والدوريات التي تناولت سيرته ومسيرته، بجانب عقد مؤتمر لمركز تحقيق التراث بعنوان «تراث مصر بين الواقع والمأمول».