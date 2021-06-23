يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، حيث يترقب الراغبون في الالتحاق بالثانوية العامة لعام 2021-2022 موعد ظهور التنسيق في المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم وطرق التقديم في الثانوية العامة، وأعلنت بعض مديريات التربية والتعليم تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021، فيما ستعلن باقي المحافظات تباعا خلال أيام قليلة.

وتستعرض« الوطن»، مؤشرات تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات.. «القاهرة والجيزة»

تشير مؤشرات التنسيق بمحافظتي القاهرة والجيزة، ضمن تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، إلى أن درجة القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة ستكون ما بين 230 إلى 240 درجة، وأنه من المتوقع إعلان التنسيق واعتماده خلال ايام قليلة، بينما تشير المؤشرات، إلى أن تنسيق الصف الثالث الإعدادي 220 درجة، للقبول بالصف الأول الثانوي.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات.. بحري

وتستعد مديريات التربية والتعليم لإعلان تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، حيث تشير المؤشرات إلى ان درجة القبول في الصف الأول الثانوي ستتراوح ما بين 230- لـ250 درجة.

كما تشير المؤشرات إلى ان تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، بمحافظة الشرقية للقبول بالصف الأول الثانوي ستكون عند 240 درجة بالشرقية، حيث أن هناك نحو 50 ألف مكان شاغر بالمدارس، بينما متوقع ان تكون درجة القبول بالثانوي في محافظة الدقهلية ما بين 230 لـ240 درجة بتخفيض نحو 8 لـ10 درجات عن العام الماضي، بينما اعتمد محافظ الغربية درجة القبول بالصف الأول الثانوي عند 236 درجة، وجاء الثانوي الخاص عند 175 درجة والحد الأدنى 155 درجة، ومتوقع أن تكون درجة القبول في كفر الشيخ 250 درجة، ودمياط نحو 235 لـ240 درجة، بينما تكون الإسكندرية عند 250 درجة، والقليوبية عند 240 ، والمنوفية عند 230 درجة ، وبمطروح نحو 225 درجة، وفقا للمؤشرات الأولية.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات.. قبلي

بينما ستعلن محافظات الوجه القبلي التنسيق ضمن تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، وتشير المؤشرات إلى انخفاضه عن العام الماضي، حيث يمكن أن يكون التنسيق بالمنيا عند 240 درجة، أسيوط وسوهاج عند 245 درجة، الوادي الجديد عند 240 درجة، بينما من المتوقع ان يكون في قنا عند 225 درجة، وفي الفيوم نحو 230درجة، وأسوان عند 240 درجة، والأقصر عند 240 درجة، والبحر الأحمر عند 220 درجة.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات.. القناة وسيناء

وتشير المؤشرات إلى أن تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، الإسماعيلية، والسويس، بورسعيد، وجنوب سيناء وشمال سيناء إلى ان درجة القبول تتراوح ما بين 230لـ240 درجة وفقا للمؤشرات.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لتنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 في جميع المحافظات، هي 8 صور شخصية للطالب 6*4، وأصل شهادة الميلاد، شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، وصورة بطاقة الوالدين.