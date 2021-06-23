أطباء مستشفى الفيوم الجامعي ينقذون حياة شاب اختراق مسمار صدره  

كعادته كل يوم، قصد ورشة النجارة التي يعمل فيها على بعد خطوات قليلة من منزله بمنطقة السلخانة بمحافظة الفيوم، وعقب انتهائه من طقوسه الصباحية، بدأ العمل إلا أنه أصيب إصابة خطيرة كادت تودي بحياته، حيث اخترق مسمار طوله 10 سم صدره من مسدس مسامير بالورشة التي يعمل بها بالخطأ، فهرع أصحاب الورشة إلى مستشفى الفيوم الجامعي أملاً في أن يتمكنوا من إنقاذ حياته، خصوصاً أنّ المسمار اخترق الجانب الأيسر من الصدر، ولم يكونوا يعلمون هل اخترق قلبه أم رئتيه.

مستشفى الفيوم الجامعي تستقبل شاباً اخترق صدره مسمار

استقبل مستشفى الفيوم الجامعي برئاسة الدكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، فادي مجدي شوقي، 28 عاماً، نجار، مصاباً بإصابة في الصدر بعدما اخترق مسمار 10 سم صدره من مسدس مسامير خلال عمله في ورشة نجارة.

تشكيل فريق طبي لإنقاذ حياة شاب اخترق مسمار صدره

على الفور تم تشكيل فريق طبي على أعلى مستوى لاستخراج المسمار من صدر الشاب تحت إشراف الدكتور عبدالله أسامة رئيس أقسام جراحات القلب والصدر، وبرئاسة الدكتور محمود الزيادي استشاري ومدرس جراحات القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور أحمد نادي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر كيلاني نائب جراحة القلب والصدر، والدكتورة علياء عبد الستار مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد عبد المنعم نائب التخدير، وإسلام رجب ممرض العمليات، وجرى استخراج المسمار بنجاح دون أن يكون هناك أي مضاعفات أو آثار جانبية للعملية.

مسمار 10 سم يخترق الفص السفلي لرئة شاب بالفيوم

وقال الدكتور محمود الزيادي استشاري ومدرس جراحات القلب والصدر بكلية الطب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّه فوجئ بإتصال هاتفي لاستدعائه للمستشفى فوراً بسبب وجود شاب مصاباً بإصابة خطيرة بالصدر، وعلى الفور توجه إلى المستشفى وبعد الفحص تبين إصابته في الصدر بسبب اختراق مسمار 10 سم صدره.

وأضاف أنّهم أجروا الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض، وتبين أنّ المسمار تسبب في إصابة الفص السفلي للرئة مخترقاً الحجاب الحاجز، ولكنه لم يتسبب في إصابات أسفل الحجاب الحاجز.

«فادي» عاد للحياة من جديد بعدما اخترق مسمار صدره

وأشار الدكتور محمود الزيادي إلى أنّه تم خلال العملية استخراج المسمار، وإصلاح إصابة الرئة والحجاب الحاجز، ثم خرج المريض إلى غرفة الرعاية المركزة، مؤكداً أنّه سيكتب له الخروج اليوم، وسيعود لممارسة حياته وعمله بصورة طبيعية جداً.

خلال 5 أشهر.. أطباء مستشفى الفيوم الجامعي ينقذون حياة شخصين

وأوضح «الزيادي»، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي ينجح خلالها أطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى الفيوم الجامعي في استخراج مسمار من صدر شاب، لافتاً إلى أنّه في منتصف فبراير الماضي وتمكنوا أيضاً من استخراج مسمار 6 سم اخترق قلب طفل 8 أعوام متسبباً في نزيف حاد وقطع بالشريان الأورطي والبطين الأيمن ويعاني انخفاضاً شديداً في الضغط، ورغم حالته الحرجة إلا أنّهم تمكنوا من إجراء جراحة عاجلة واستخرجوا المسمار وسيطروا على النزيف، ثم عاد الطفل للحياة مرة أخرى، وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته ويمارس حياته بصورة طبيعية تماماً.