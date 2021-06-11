فريق طبي ينجح في استخراج «مقوار» من رقبة طفل بمستشفى الفيوم الجامعي  

نجح فريق جراحة العظام والعمود الفقري والجراحة العامة بمستشفيات جامعة الفيوم، برعاية الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، في استخراج آلة حادة «مقوار»، مستقرة بعنق طفل لم يتجاوز الـ 14 من عمره، بعدما غرسه أحد الأشخاص في رقبته، خلال مشاجرة بين عائلتيهما بإحدى الأحياء بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الذهول لدى أهالي الطفل الذين اعتقدوا أنّ الطفل سيموت ولن تنجح محاولة إنقاذه، وأنّ «المقوار» اشتبك مع الضفيرة العصبية، وتمت الجراحة بنجاح دون أي تأثير على أعصاب الطفل أو شرايينه وأوردته.

«مقوار» في رقبة طفل يثير استغراب الأطباء

وكان مستشفى الفيوم الجامعي، استقبل طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا، وغرس «مقوار» في عنقه خلال مشاجرة حتى اشتبكت الحواف الخاصة بالـ «مقوار» مع الضفيرة العصبية، وكان الطفل في حالة خطيرة، إلا أنّه جرى تشكيل فريق طبي يضم نخبة من أطباء مستشفى الفيوم الجامعي، وجرى إجراء عملية للطفل لاستخراج المقوار.

فريق جراحة العظام يستخرج الـ «مقوار» من عنق طفل

وأجرى فريق جراحة العظام والعمود الفقري والجراحة العامة بمستشفيات جامعة الفيوم، بقيادة الدكتور محمد صفاء عرفة أستاذ مساعد جراحة العظام والعمود الفقري، والدكتور محمود بهلول مدرس جراحة العظام والعمود الفقري، والدكتور محمد ياسين مدرس الجراحة العامة والتجميل، والدكتور مصطفى رشاد مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور محمود عبد العليم مدرس مساعد التخدير، جراحة دقيقة عن طريق الاستكشاف الأمامي للرقبة والفقرات العنقية، مع مراعاة استكشاف وحماية الضفيرة العصبية للطرف العلوي والشرايين والأوردة الرئيسية للعنق.

نجاح عملية استخراج «مقوار» من عنق طفل

وقال الدكتور محمد صفاء عرفة مدير مستشفيات الفيوم الجامعية، إنّ الفريق الطبي أجرى عملية استخراج «مقوار» من عنق الطفل بنجاح، رغم أنّ الـ «مقوار» مزودًا بتعرجات وبروز مدببة، أدت إلى اشتباكه مع الضفيرة العصبية الأمر الذي زاد من صعوبة الجراحة.

وأكد مدير مستشفيات الفيوم الجامعية أنّ الجراحة تمت دون أي تأثير على الأعصاب أو الشرايين أو الأوردة للطفل، مشددًا على أنّ الطفل الآن في حالة جيدة جدًا، وسيكتب له الخروج من المستشفى خلال يومين.