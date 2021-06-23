عاجل.. الحكومة تعلن إجراء صحيا مهما لزوار معرض الكتاب

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء مهما سيتم تطبيقه في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، وذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية لمعرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق QR كود بدخول المعرض، فضلا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.