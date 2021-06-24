حظك اليوم الخميس 24-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن البعض أنّهم لا يستطيعون بداية يومهم إلا بعد الاطلاع على رسائل الحظ اليومية، والتي تعتمد على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. يطالبك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، راجع موقفك ومواقف الآخرين كي تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمنحك اليوم ذهنا صافيا وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل العلاقات يعدانك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، فقط لا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد مصالحك أو من يحبونك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في وضع معاكس، وعليك أن تحذر التسرع في ردود أفعالك وأقوالك تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المؤلف الموسيقي ياني، ويوافق تاريخ ميلاده 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك بحذر وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى في كلامك وتحترس ولتكن متحفظا وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك، وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحبة والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.