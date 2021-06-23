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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الأربعاء 23 يونيو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تتمسك بحريتها الشخصية، ما يجعله لا يميل إلى الحياة الزوجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

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