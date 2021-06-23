حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الجدي شخصية جادة صارمة وتعد أبرز العيوب التي تجعل شخصيتهم تبتعد عن المرح وحس الفكاهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.