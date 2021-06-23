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حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الأربعاء 23 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

من أشهر صفات مواليد برج الحوت أنهم لديهم عاطفة شديدة للغاية، وهذا يجعلهم يتعاطفون مع الكثير من الشخصيات حولهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر وعطارد يطالبك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس في منزل الحب قد يجعل حياتك العاطفية تمضي بنجاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.  

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