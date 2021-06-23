حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج العقرب بإخلاصه الكبير لأصدقائه وتقديره لهم، ويبذل كل ما يستطيعه في سبيل مساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشكلات التي تواجههم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط لعملك بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

لا تضن بتعاطفك وتفهمك اليوم لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.