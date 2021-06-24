حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالبا ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمنحك اليوم ذهنا صافيا وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل العلاقات يعدانك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.