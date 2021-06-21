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حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور عنيد وغيور، ويكره التغييرات المفاجئة في الحياة، لكنه يسيطر على التحديات من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية، ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

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