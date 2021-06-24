حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان رومانسي وإحساسه مرهف ويحب سماع الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمواجهة برجك ما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.