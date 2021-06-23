تأجيل محاكمة سما المصري في دعوى سب رئيس الزمالك المعزول

أجّلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 30 يونيو الجاري، لحين حضور «سما» من محبسها، بعد أن تعذر حضورها جلسة اليوم.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن سما المصري «تعمدت إزعاج ومضايقة مقيمي الدعاوى ضدها، وأساءت استعمال أجهزة الاتصالات، وقذفت وسبت عددًا من الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول، وأوكلت للمدعين أمورًا، لو صحت، لأوجبت احتقارهم لدى بني وطنهم».

وقالت أوراق الدعوة إن «سما» أرسلت «رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، ورسائل للمجني عليهم، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، واستخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف».