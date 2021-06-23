مصرع سائق وإصابة 3 عمال في حوادث سير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل بعد كارتة «بياض العرب» على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، شحته محمود فتحى، 29 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة، بعد أن نقلته سيارة إسعاف من موقع الحادث، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق المحافظة.

ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من نهر الطريق لإعادة حركة المرور لطبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

في سياق قريب، أصيب 3 عمال بكدمات وكسور إثر وقوع 3 حوادث مرورية لدراجات نارية بمناطق مختلفة، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

في الحادث الأول، أصيب معاون عبد الناصر سيد، 25 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، إثر انقلاب توك توك بكوبري قشيشة بمركز الواسطى.

وشهد الحادث الثاني إصابة أحمد قرني فتحي، 29 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن إثر انقلاب دراجة نارية بطريق عوامة أشمنت بمركز ناصر شرق النيل.

وفي الحادث الثالث، أصيب حماده خالد علي، 22 سنة، باشتباه كسر بالساقين، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق قرية بليفيا بمركز بني سويف.