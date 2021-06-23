أبو العربى راجع.. هاني رمزي يعلن استكمال عرض مسرحيته «أبو العربي»

أعلن الفنان هاني رمزي، استكمال عرض مسرحية «أبو العربي»، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، لينطلق الموسم الثاني من المسرحية، خاصة بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً خلال عرضها الأول.

ونشر هاني رمزي صورة من كواليس المسرحية، معلقا: «وحشتوني.. أبو العربي راجع يوم 1 يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر».

هاني رمزي يتحدث عن المسرحية

وقال هانى رمزى، إن عودته من جديد لخشبة المسرح جاءت بعد قراءته للنص وإعجابه به: «إن شاء الله مانقطعش مسرح تانى»، وعن عودته لتقديم نفس الشخصية التى لعبها عام 2005 من خلال فيلم «السيد أبوالعربى وصل»، أوضح أن «أبوالعربى» شخصية مسرحية ويصلح تقديمها على خشبة المسرح: «عشان كده اتشجعت، ولما قرأت النص فرحت جداً وقلت هرجع للمسرح تانى ومبسوط جداً».

وعن تجدُّد الغضب الذى أحدثه الفيلم وقتها لدى أبناء محافظة بورسعيد مع عرض مسرحية «أبوالعربى»، أكد رمزى: «أن البورسعيدية حبايبى وأنا بعشقهم وهما عارفين كده».

داليا البحيري تتحدث عن مسرحية أبو العربي

من جهتها، قالت الفنانة داليا البحيري: «وقوفى على خشبة المسرح تجربة جديدة كنت فى انتظارها منذ سنوات، وسبحان الله إنها تيجى فى وقت زى ده مش مرتبطة بأى حاجة تانية، قلت هو ده الوقت اللى أقف فيه على خشبة المسرح واستمتع بالتجربة كلها، ومبسوطة إن معايا أصدقائى وزملائى وفيه بينى وبينهم عشرة طويلة، تجربة مريحة جداً».

وحول تخوفها من تجربة المسرح قالت البحيرى: «صعب جداً إنك تضحّك الناس ومن الأسهل إنك تبكّيهم، لكن إنك تضحّك شعب دمه خفيف زى المصريين اللى كل يوم عندهم نكتة وروح الفكاهة عالية فده مش سهل أبداً».

وأشارت إلى استعدادها لهذه التجربة من خلال تعاملها بروح الهواة: «لسه بتعلم، ووجود هانى رمزى من ضمن أسباب حماسى لأنه صديقى على المستوى الشخصى والعائلى وتربطنا علاقة أسرية، وسعيدة بالعودة للتعاون معه وده كان نفسنا من زمان».