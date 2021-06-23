«الكهرباء»: تأسيس أكاديمية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر المصرية

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن تأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات يواكب التطور الكبيير الذي شهده قطاع الكهرباء، خاصة فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية والمصرية لمواكبة التقدم الكبير على مستوى العالم.

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن هناك اهتمام من الحكومة بالتحول الرقمي في مجالات عديدة، من بينها قطاع الكهرباء، وفي الوقت ذاته رفع مهارات الكوادر البشرية من مهندسين وعاملين لتوطين هذه الخبرات داخل مصر.

ولفت إلى أن هناك محاولات دائمة للاحتكاك بالخبرات العالمية في هذا المجال، لاسيما في ظل مساعي التحول من الشبكة النمطية الذكية، وهذا يتطلب بعض الإضافات على مستوى المقايسات التكنولوجية الحديثة، ومراكز التحكم الحديثة المتطورة، إضافة للبرامج الإلكترونية الحديثة، وهو ما يتطلب وجود كوادر المصرية تستطيع نقل الخبرة لمهندسين جدد.

وأكد انطلاق نشاط الأكاديمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قريبًا، لافتًا إلى أن هناك اهتمام كبير بمتابعة المنتج من المتدربين بها، وسيكون لهم دور مهم لنقل الخبرات للصف الثاني والثالث من المهندسين.

وشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيري هي، الرئيس الإقليمى لشركة «هواوى» بشمال أفريقيا، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لـ«هواوي مصر»، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وفرع الشركة الصينية بمصر، بشأن تأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف الأكاديمية لبناء قدرات المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة على أعلى مستوى من الكفاءة، لمواكبة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى معظم المجالات والتقنيات المتقدمة.