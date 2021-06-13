بعد حفل زفافهما.. بسنت شوقي تكشف عن عدد الأطفال الذين يريدهم محمد فراج

احتفل مساء الجمعة، الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، بعقد قرانهما وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء .

طاقة كبيرة من الحب شهدها عقد قران الثنائي، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتفاعلون معهما بشكل كبير.

ولكن بعد عقد قرانهما، هل ينوى «فراج وبسنت»، إنجاب أطفال، وهو الأمر الذي أعلنت عنه بالفعل الفنانة بسنت شوقي من خلال مقابلة مع أحد البرامج الفنية.

وظهرت الفنانة بسنت شوقي فى لقاء تلفزيونى سابق مع برنامج «it's show time»، وكشفت فيه أنها و«فراج» بالفعل يخططان لإنجاب أطفال، قائلة إن محمد فراج يريد إنجاب عدد كبير من الأطفال، ولكنها تفضل أن يكتفيا فقط بطفلين.

يذكر أن عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، تمت إقامته فى منطقة الرحاب وحضره عدد كبير من النجوم منهم أحمد حلمى ومنى ذكى ويوسف الشريف وانجى علاء ولقاء سويدان وحنان مطاوع وزوجها وجميلة عوض وعدد آخر من الفنانين .

وبدأ الحفل بدخول محمد فراج وبسنت شوقي على بسكلتة على أنغام أغنية «حاجة غريبة» من فيلم «معبودة الجماهير» فى مشهد مشابه لما قدمته النجمة شادية مع عبدالحليم حافظ .

وكان من أكتر اللقطات المميزة فى حفل عقد القران هو بكاء الفنانة بسنت شوقي أثناء إتمام إجراءات عقد القران، تأثرا باللحظة التى انتظرتها كثيرا.

ورقص العروسان خلال الحفل على عدد كبير من الأغانى كان من بينها مهرجان «بسكوتاية مقرمشة»، كما شارك فى تقديم عدد من الأغانى فى الحفل فرقة «مسار إجباري».