محمد فراج وبسنت شوقي.. 4 مشاهد في حفل زفاف «الشيخ مؤنس»

حظي حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقى، باهتمام كبير على ساحات السوشيال ميديا منذ أمس الجمعة، وتداول البعض لقطات من عقد القران الذي لم يخل من المواقف الطريفة والكوميدية.

محمد فراج وبسنت شوقى

عدد كبير عبر عن سعادته للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، وخاصة أن عقد القران قد شهيد الكثير من اللقطات المميزة والتي جعلت الجميع يتفاعل معهما.

طبلة محمد فراج

بدأت أولى لقطات عقد قران الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، بالطبلة التي استخدمها فراج أثناء فترة التحضير فيما قبل بدء الحفل.

أغنية حاجة غريبة

لتتوالى اللقطات المميزة ويبدأ حفل عقد القران بدخول الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي على المدعوين، على طريقة مشهد من فيلم "معبودة الجماهير" لشادية وعبدالحليم حافظ، حيث دخلا إلى منطقة عقد القران بالدراجة، وفي الخلفية أغنية "حاجة غريبة".

دموع بسنت شوقي

وبعد ذلك بدأت إجراءات عقد القران والتي تفاعلت معها بسنت شوقي بالدموع، التي سيطرت عليها أثناء عقد القران متأثرة بهذه اللحظة التي انتظرتها كثيرا.

لا أطيق الانتظار

ظهور شخصية الشيخ مؤنس الذي حقق بها الفنان محمد فراج نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل لعبة نيوتن، كانت حاضرة أيضا في حفل الزفاف، حيث جرى تعليق لافتة مكتوب عليها الجملة الاشهر للشيخ مؤنس "لا أطيق الانتظار".