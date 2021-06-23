سرقة رانيا يوسف.. الفنانة تحذر من التعامل مع رقمها

تصدر خبر سرقة رانيا يوسف، محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حذرت الفنانة أصدقاءها وزملاءها من التعامل مُجددًا مع رقم الهاتف المحمول الخاص بها على واتس آب.

وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»،: «لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي، تم اختراق الواتس آب الخاص بي ومحدش يتعامل نهائيًا مع أي محادثة أو طلبات عبر الرقم».

قبل سرقة رانيا يوسف.. إلهام شاهين تواجه نفس المصير

سرقة رانيا يوسف ليست الواقعة الأولى التي شهدها الوسط الفني في الفترة الأخيرة، بعدما تعرض أكثر من فنان للسرقة، لعل أبرزهم الفنان سيد رجب والفنانة إلهام شاهين.

قبل سرقة رانيا يوسف، كانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تعرض فيلتها للسرقة، في شهر مايو الماضي، «مظبوط، بس أنا مش ساكنة فيها حاليا، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزاءه».

قبل سرقة رانيا يوسف.. صورة مثيرة للجدل مع رئيس برشلونة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها لصورة رفقة رئيس نادي برشلونة الإسباني، إذ جاء الأكثر بحثا على موقع جوجل «سبب لقاء رانيا يوسف مع رئيس برشلونة».

ومن جانبها، قالت رانيا يوسف في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، إنها تتواجد حاليًا في مدينة برشلونة لقضاء عطلتها الصيفية: «كنت في أحد المطاعم، وأحد العرب طلب التقاط صورة تذكارية معي، ومن ثم تساءل رئيس نادي برشلونة عن سبب التصوير معي، ليتم إبلاغه بأنني ممثلة مصرية، وبعدها طالب لابورتا بالتقاط الصورة».

وتعرضت رانيا يوسف للعديد من التعليقات والتغريدات من المتابعين، حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية، إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه، لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة او بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده، متحرشين ولازم يتفضحوا».