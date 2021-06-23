السياحة الداخلية في مصر أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا، لذا تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بها، لتنشيط حركة السياحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، واستعادة عافيتها بشكل قوي.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، تثبيت سعر تذكرة الطيران على رحلات مصر للطيران الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بتخفيض يصل إلى 50% عما قبل جائحة كورونا المستجد أو ما يعرف بـ «كوفيد 19».

تخفيض تذاكر الرحلات الداخلية .. الطيران: 50 %

أكد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، خلال مؤتمر الصحفي، عُقد اليوم، في مطار القاهرة، أنه جرى الاتفاق على تثبيت سعر تذاكر مصر للطيران، لرحلات السياحة الداخلية، وزيادة التخفيض الموجود بنسبة 17% إلى 18 %.

مبادرة «شتى فى مصر»

وأشار وزير الطيران المدني إلى الدور الكبير الذي ساهمت فيه مبادرة «شتى في مصر»، وتحفيز السياحة الداخلية إلى المدن المصرية السياحية، وذلك في ضوء التخفيضات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لتشجيع السياحة والسفر أيضًا، عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات المواطنين، لتشجعيهم على ممارسة السياحة الداخلية، ومن ثم رواج قطاع السياحة فى مصر مرة أخرى.

وتعد مبادرة «شتى فى مصر» التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني بالتعاون مع شركة المنشآت الفندقية، مبادرة تشجيعية، لترويج حركة السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وذلك من خلال توفير تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب فى تقليل نسبة السياحة في الدول الأوروبية، وتعتبر السياحة الداخلية هي شريان الحياة للقطاع الفندقي خلال هذه الفترة.

وتستهدف مبادرة «شتى فى مصر»، الأسر والأفراد الباحثين عن إجازة آمنة وسط انتشار كورونا وبسبب قلة التكلفة ودعم الطيران والفنادق، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.