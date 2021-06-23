غدا.. فصل الكهرباء عن 7 مناطق في دشنا بقنا

أعلنت محافظة قنا، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة دشنا، غداً الخميس، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية.

وجاء في البيان الصادر عن محافظة قنا أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي «نجع الغرابوة، والمعطيات، وسالم العجمي، وأولاد علي، والقنيطرة والجميزة، والفاوية»، بدائرة مركز دشنا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تلك المناطق اعتباراً من الساعة السابعة من صباح غد الخميس، وحتى الساعة 11 قبل الظهر.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لحين عودة التيار الكهربائي، لافتةً إلى أنه سيتم العمل على عودة الكهرباء فور انتهاء أعمال الصيانة.