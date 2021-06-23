6 معلومات عن المخرج أحمد المهدي بعد وفاته

توفي صباح اليوم، المخرج أحمد المهدى بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، فيما حرص عدد كبير من الفنانين على نعيه داعين له بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

معلومات عن المخرج أحمد المهدي

- المخرج أحمد المهدي من مواليد القاهرة، وحصل على شهادة في الإخراج، وهذا ساعده على بدء حياته المهنية كمخرج لعدد من الأعمال والأغاني المصورة، في عام 1997.

- فيلم «بحر النجوم» كان من أوائل الأعمال التي تولى مسئولية إخراجها، ومن أصعب التجارب حيث إنه تعاون فيه مع عدد كبير من النجوم في بداياته فشارك مع هيفاء وهبي ووائل كفوري وكارول سماحة ورويدا المحروقي.

- قدم أحمد المهدي فوازير مع الفنان محمد هنيدي بعنوان «مسلسليكو» وشارك فيها أيضا عدد كبير من النجوم بجانب هنيدي، ومنهم هالة فاخر وسليمان عيد وميس حمدان وعبير صبرب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.

- قدم عددًا من المسلسلات الأخرى منها عروس البحر والذي تم تقديمه عام 2012 والجراح والذي قدم عام 2006.

- قدم عددًا كبيرًا من الأغاني المصورة، تعاون فيها مع أنغام وشيرين عبد الوهاب ووائل كفوري وحسين الجسمي وذكرى وأمل حجازي.

- السيناريست أيمن بهجت قمر كان قد نعى وفاة المخرج أحمد المهدي من خلال بوست عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قائلًا: «البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدى الفاتحة»، كما نعاه محمد العدل فكتب عبر فيس بوك قال فيه: «خبر حزين فى هذا الصباح البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون رحل الصديق والأخ المبدع أحمد المهدي ربنا يصبر أهله ويصبرنا».