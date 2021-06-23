رئيس قناة السويس: توصلنا لاتفاق مع إيفر جيفن سنعلنه نصف الأسبوع المقبل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضية السفينة إيفر جيفن التي تملكها شركة «Ever Given»، التي جنحت في قناة السويس قبل نحو 12 أسبوع، يبذل جهدا كبيرا، حيث أجرى الفريق مناقشات مكثفة لمدة 12 يوما، للوصول إلى حل وسط بين هيئة القناة والشركة المالكة، دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، فيما يخص القضية، مع الحفاظ على مصالح مصر والشركة اليابانية، خاصة أنها عميل مهم للقناة.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه يجري التوصل حاليا للمسات الأخيرة للاتفاقية بين القناة والشركة اليابانية، وسيجري الإعلان قريبا عن التفاصيل كاملة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الاتفاق بين القناة والشركة، حافظ على حقوق مصر كاملة في تكاليف الإنقاذ داخل المجرى الملاحي، والحفاظ كذلك على العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، ومراعاة مصالح التجارة العالمية، حيث تواجدت 18 ألف حاوية على السفينة ظلت لمدة 3 أشهر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «وصلنا لاتفاق مبدئي لجميع الأطراف، ووقعنا على اتفاقية عدم الإفصاح بالسرية، لأنه كان هناك كلام كتير الفترة الأخيرة عن الأرقام، ولما اتفقنا قولنا في سرية معلومات، وهنقول على الاتفاق بعد ما يخلص، والاتفاق مرضي للهيئة والطرف الآخر وبعدها المركب هتغادر، ونص الأسبوع المقبل هنخلص الاتفاق بشكل نهائي مستنيهم يبعتوا الموافقة على الشروط من جانبهم وهنعمله مراجعة ونعمل احتفال كبير».