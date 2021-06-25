الشرقاوي: نسابق الزمن للانتهاء من مشروع تطوير سور مجرى العيون «حوار»

أكد المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون، خلال حواره لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات داخل مشروع تطوير سور مجرى العيون، وجار العمل في مرحلة التشطيبات النهائية لبعض العمارات.

وأوضح الشرقاوي أن المشروع، ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، وتضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنشاء عدد من العمارات السكنية، ومول تجاري، سيصبح أكبر مول في مصر، بالإضافة إلى مسرحين أحدهما مكشوف والآخر مغطى، فإلى تفاصيل هذا الحوار:

سبب تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأضاف الشرقاوي: «تم العمل على تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون «منطقة المدابغ سابقا»، عقب تكليفات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على العشوائيات، ومن ضمنها منطقة سور مجرى العيون».

آلية تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وتابع: «تم عمل بروتوكول بين وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافطة القاهرة، لتطوير منطقة سور مجرى العيون، ثم تم إسناد المشروع فى البداية لمكتب استشارى ليتولى مهمة التصميم لمراعاة النمط الطرازى الإسلامى داخل المنطقة».

بداية المشروع

وواصل الشرقاوي: «منطقة سور مجرى العيون كانت تنقسم إلى منطقتين، منطقة المدابغ، ومنطقة سكنية عشوائية، للسكان والعاملين بالمدابغ، قامت وزارة الإسكان والمرافق، بعمل ورش نموذجية، فى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، وتم نقل عمال المدابغ الموجودين بمنطقة سور مجرى العيون إليها، وتم نقل السكان والعمال أيضا لمنطقة بدر، نظرا لقرب السكن من مقر عملهم الجديد بمنطقة الروبيكي داخل المدينة».

المخلفات التي تم نقلها من المنطقة أثناء التطوير

وأردف: «في بداية المشروع تم نقل مخلفات وحطام التكسير الناتج عن المناطق العشوائية بمقدار حوالى مليون ونصف متر مكعب من ناتج الحفر والردم داخل المنطقة، كان هناك تحديات عدة عند بداية العمل في المشروع، نظرا لطبيعة التربة داخل المنطقة، استخدمنا وسائل كتير فى التصميم الإنشائى، وتم عمل جزء أساسات عميقة وجزء إحلال، بالإضافة إلى ظروف فيروس كورونا المستجد».

مكونات مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ينقسم إلى جزئين، الأول سكني ويضم 79 عمارة، بإجمالى 1692 وحدة سكنية، وتم إنشاء العمارات داخل المشروع على الطراز الإسلامى كي يتلاءم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية، والجزء الثاني، عبارة عن مول تجاري تراثي يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، سينما، كافتيريات، مطاعم، قاعات عرض، جراجات للسيارات.

مدة التنفيذ

وواصل نائب رئيس جهاز عين الصيرة ومجرى العيون: «نسابق الزمن للانتهاء من المشروع، حيث تم البدء في مشروع تطوير المنطقة خلال شهر سبتمبر الماضى 2020، أي في أقل من عام تم إنجاز نسبة كبيرة من المشروع، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات داخل المشروع، ويتم العمل حاليا فى أعمال التشطيبات النهائية داخل عدد من العمارات».

عدد أدوار العمارات السكنية

وأضاف: «أهم أثر موجود في المشروع هو سور مجرى العيون، لذلك تم مراعاة ذلك عند تصميم عدد الأدوار داخل العمارات، فأصبح هناك تدرج فى عدد الأدوار، فتبدأ العمارات من أرضي و3 أدوار، حتى تصل إلى أرضي و6 أدوار فى صلاح سالم، وتبلغ مساحة العمارة الواحدة 600 متر، كل دور يضم 4 شقق، أما المساحة الإجمالية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فتبلغ حوالى 90 فدانا، وبعد الانتهاء من المشروع بالكامل، سيكون التسكين أو آلية تخصيص الوحدات السكنية أو التجارية، من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية».

عدد العمالة والمسافة مع بحيرة عين الصيرة

واستطرد الشرقاوي: «كان لا بد من تكثيف العمالة لللنتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن، ولكن بمواصفات وطراز جيد يليق بالمشروع ومنطقة القاهرة التاريخية، لذلك تم العمل بـ 3 ورديات، على مدار 24 ساعة ، وتم توفير سكن للعمال لعدد قليل من السكان، نظرًا لوجود المشروع في وسط القاهرة، ويسهل التنقل منه وإليه، المشروع يبعد 5 دقائق عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، ويربط بين طريق صلاح سالم، وطريق سور مجرى العيون.

مواصفات الشقق السكنية

وختم الشرقاوي: «يوجد 2 أسانسير داخل كل عمارة، وتتكون الشقة من 3 غرف، و3 حمامات، ومساحة الشقة تبلغ حوالى 150 مترا مسطحا، بينما تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 16 متر تقريبا، وسيتم تسليم الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتم مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتم العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين».