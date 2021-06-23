عمود فقري في العمل الفني.. إبراهيم عمران يوضح أهمية وظيفة «الريجيسير»

قال الريجيسيير إبراهيم عمران، إن الريجيسيير يُعد العمود الفقري في العمل الفني، فهو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، ويعتبر عين المخرج الأساسي في أي عمل، فالريجيسيير يمتلك كل أدوات الممثل من عنوان وتليفون وجيرانه وأصدقائه، «زمان مكانش في حاجة اسمها موبيل، كان فيها حاجة تليفون أرضي او تليفون الجيران، ونتواصل مع الممثلين من خلال تليفون الأقارب أو الجيران»، موضحًا أن التواصل مع الفنانين الآن أصبح سهلاً، من خلال الـ«واتس آب» أو الموبايل، «الشغلانة دلوقتي بقت أسهل من زمان».

وأضاف «عمران»، خلال حواره في برنامج «يا أنا يا هي»، مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، على شاشة «دريم»، أنه كان يحمل صورا للوجوه الجديدة، وكان يعرضهم على المخرجين عند طلب ممثلين جدد، كما أنه شارك في فيلم «زيارات السيد الرئيس» بطولة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، فطلب منه محمد راضي وجها جديدا، فعرض عليه بعض الصور لاختيار الممثلة المناسبة، فاختار جيهان نصر، وكانت في هذا الوقت تسكن في العتبة، فالممثل الجديد يجب أن يسعى حتى يحصل على فرصة جيدة.

وتابع: «فيه واحد قالي أنا زهقت من المقابلات، قلته لازم يبقى عندك أمل، الحياة استمرارية، مفيش حد هيجيله دور وهو نايم على السرير»، كما أنه دخل هذا المجال في البداية كممثل، وبعد ذلك عمل في المجاميع، «مش عيب اللي أنا أتعب وأكافح، وحبيت هذه المهنة»، كما كشف عن موقف بينه وبين الفنان الراحل أحمد زكي، قائلًا: «أنا كنت مرشح له ممثل كويس في فيلم البطل، بس هو خاف يمثل قدام أحمد زكي لما عرف إنه هيضربه في الفيلم، فطلب مني تجسيد هذا الدور».

وواصل: «ضربته بشكل خفيف، كنت خايف على البشرة بتاعته، فطلب زكي ضربه بجد، فقمت بإعادة المشهد، وضربته قلم، فضربني في صدري، فقلت (أي)، فتم إعادة المشهد مرة أخرى، وبعد ذلك أعطاني أحمد زكي مكافأة 50 جنيه»، كما أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يحب البسطاء وكان قلبه على قلب الناس، «كان حنين على الكل»، موضحًا أنه تعامل مع الفنان شكري سرحان في فيلم «الشيطان يدق بابك» بطولة ناهد يسري، وليلى نظمي، ومجدي وهبة.

وأوضح أن سرحان كان يمزح معه وكان متواضعا للغاية، وكان متدينا «زيادة عن اللازم، وكان بياخدني أصلي معاه»، مضيفًا أن المخرج يوسف شاهين أعطاه دعوة خاصة للفنانة الراحلة هند رستم لمشاهدة فيلم «المصير»، مضيفًا: «هند رستم ساكنة في الزمالك، ولما فتحت ليا باب الشقة كانت هانم، وأول حاجة سألتني عنها العمال اللي وراء الكاميرا، قالت ليا الناس دي هي أساس النجم»، موضحًا أن زمن الفن الجميل لا يعوض، فالفن الآن أصبح مهنة تجارية وليست فنية، مطالبًا بإنشاء نقابة لأصحاب المهن السينمائية.