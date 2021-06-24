إطلاق مبادرة تدريب ألف مهندس على تقنيات «الثورة الصناعية» اليوم

يُطلق المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الخمس، «المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة»، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي للدولة، وهي المبادرة التي تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تنظم المبادرة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة «جنرال إليكتريك الرقمية» الأمريكية، بالتعاون مع شركة «أيقن للتكنولوجيا الرقمية»، وهي ممثل الشركة الأمريكية في مصر.

ومن المُقرر أن يُشارك في إطلاق المبادرة كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن عدد من المسؤولين في الجهات المختلفة المشاركة في المؤتمر.

التدريب على نظم التحول الرقمي الحديثة

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، لـ«الوطن»، إن المبادرة دربت عدد من كوادر وزارة الإنتاج الحربي كنموذج لإطلاق المبادرة داخل قطاع التدريب التابع للوزارة، موضحا أن المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة ستشمل أعمالها تدريب ألف مهندس مصري سواء التابعين للوزارة وهيئاتها وشركاتها وغيرها؛ حيث يتم التدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونظم التحول الرقمي الحديثة.

توجيهات رئاسية بدعم الصناعة الوطنية

وأضاف أن «المبادرة» تُطلق في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدعيم الصناعة الوطنية المصرية بأحدث التقنيات العالمية، ودعم كوادر الصناعة المصرية والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، لافتا إلى أن المبادر تُنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

من جهته، قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ«الوطن»، إنه سيتم تدريب مهندسين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها ضمن فعاليات المبادرة، فضلاً عن مهندسين من وزارات قطاع الأعمال العام، والاتصالات، والتجارة والصناعة، بإعتبارهم «البيئة الصناعية في الدولة»، فضلاً عن التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في تدريب مهندسي القطاع الخاص.