مصرع عامل وربة منزل بأقراص مجهولة وإصابة 5 بتسمم غذائي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج 3 وقائع تسمم، أودت بحياة عامل وربة منزل، لتناولهما أقراص حفظ الغلال عن طريق الخطأ في دائرة مركزي أخميم وطما، كما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام في المنزل بدائرة مركز أخميم.

أقراص مجهولة

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور شرطة ساقلته، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «خيرات. ح. ع»، 42 عاما، ربة منزل وتقيم دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد، إثر تناول أقراص مجهولة، وتوفيت عقب وصولها، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالفحص وسؤال شقيقها «محمد. ح. ع»، 48 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم، قرر قيام شقيقته المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي، بوصول «محمد. ا. ا»، 35 عاما، ويقيم قرية العتامنة، «جثة هامدة» إثر تناوله أقراص مجهولة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال أهليته تبين تناوله أقراص مجهولة أدت إلى وفاته، ونفوا الشبهة الجنائية.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تسمم غذائي

وتبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من «زوبة علي، 50 عاما، منى عبد الرؤوف، 24 عاما، سما عادل، عام ونصف، مروة عبد الرؤوف صلاح، 5 أعوام، أسماء عبد الرؤوف، 16 عاما، مصابين بحالة إعياء وقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، إثر تسمم غذائي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين الأولى والثانية، قررتا حدوث إصابتهما إثر تناولهما وجبة طعام منزلية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.